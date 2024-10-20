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«Рубин» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита матча в Нижнем Новгороде

«Рубин» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита матча в Нижнем Новгороде
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20 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск.

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Встреча пройдёт на нейтральном поле в Нижнем Новгороде.

Букмекеры считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу московского «Динамо» можно с коэффициентом 2.06. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2060 рублей.

Успех казанцев оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Если забьют казанцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол в исполнении москвичей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.74.

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