«Рубин» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Рубин» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» победит за 2.06.

«Рубин» уверенно держится в середине турнирной таблицы чемпионата России. Основная проблема — весьма ограниченные ресурсы. Усугубляется ситуация травмами. К предстоящему матчу казанцы подходят с очень важной кадровой потерей. Рашид Рахимов отправляет на лечение лучшего бомбардира и лидера команды — Мирлинда Даку.

Пока что Рашиду Рахимову ни разу не удавалось перехитрить Марцела Личку. В прошлом сезоне москвичи на выезде сыграли вничью с казанцами — 2:2, а дома победили со счётом 1:0. Во время международной паузы тренер «Рубина» делал акцент на восстановительных тренировках.

Московское «Динамо» держит в голове чемпионскую гонку, но отставание от конкурентов в лице «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» великовато.

Совсем недавно состав московского клуба пополнил 26-летний полузащитник Артур Гомес. В составе бело-голубых он провёл два матча в Кубке России, в которых забил один гол. Во время международной паузы у Лички было время для того, чтобы поднять уровень подготовки бразильца и подтянуть его ближе к основе.

Повышение конкуренции — необходимая мера. Во-первых, нужно не отставать от обладающих лучшей комплектацией состава соперников. Во-вторых, нельзя, чтобы игроки основы расслаблялись. Не помешает дополнительный стимул Константину Тюкавину. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром «Динамо», а в текущем забил только четыре мяча в 13 матчах.

Поставить на победу московского «Динамо» в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.06. Возможно, Марцел Личка так и останется для Рашида Рахимова непобедимым соперником. Чешский специалист как минимум не менее грамотно управляет резервами, чем наставник «Рубина».