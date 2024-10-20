Эксперты оценили шансы «Севильи» отобрать очки у «Барселоны»

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В воскресенье, 20 октября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Севилья». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом каталонцев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.31, что составляет около 75% вероятности.

Победа «Севильи» же, несмотря на значимое на европейской арене имя команды, получила лишь коэффициент 9.10 — 10% вероятности. Ничейный исход котируется с коэффициентом 6.20 (15%).

Если «Севилья» не проиграет, зайдёт коэффициент 3.75 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ждут результативного матча. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.45.

Если забьют футболисты «Севильи», сыграет коэффициент 1.64 — всего 60% вероятности.