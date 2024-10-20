«Барселона» — «Севилья»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Барселона» — «Севилья».

Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.94.

Гостевое поражение «Барселоны» от «Осасуны» со счётом 2:4 в матче 8-го тура испанской Ла Лиги можно назвать как угодно. Факт в том, что на коллективе это практически никак не отразилось. Сине-гранатовые сразу же настроились на швейцарский «Янг Бойз» (5:0) в Лиге чемпионов, а перед самой октябрьской паузой на выезде всухую разгромили «Алавес» (3:0), который вообще-то неплохо стартовал в нынешнем сезоне.

Перед 10-м туром «Барселона» возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании, оторвавшись от мадридского «Реала» на три очка. О ситуации в Лиге чемпионов пока говорить рано, но как минимум удалось реабилитироваться за поражение от «Монако» (1:2) в 1-м туре. И во всех этих заслугах можно хвалить в том числе и Ханс-Дитера Флика.

«Севилье», которая с сезона-2022/2023 выше 12-го места в испанской Примере не поднималась, будет очень тяжело конкурировать с такой «Барселоной» на её же поле. Севильская команда даже теперь не шибко впечатляет. В последних пяти турах добыла три домашние победы, но на выезде — поражение от «Алавеса» (1:2) и ничья с «Атлетиком» (1:1).

Показателен и тот момент, когда клуб по собственному желанию покинул Серхио Рамос. А ведь ветерану испанской обороны даже предлагали пожизненный контракт! Хотя и с защитником, и без него показатели не очень. Добавьте к этому пятиматчевую серию побед «Барселоны» в очных встречах всего при одном пропущенном мяче, и шансы гостей станут ещё меньше.

А вот какую ставку брать — вопрос. На лобовую победу хозяев дают слишком маленький коэффициент, а лезть в форы после паузы опасно. Да и в личных встречах каталонцы громили севильцев не так часто. Пожалуй, интересно выглядит комбинированный вариант «тотал меньше 3.5 мяча и «Барселона» не проиграет». Он заходил в 10 из 11 прошлых случаев.