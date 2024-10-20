«Рома» — «Интер»: эксперты назвали фаворита

20 октября на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 8-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Интер». Начало игры — в 21:45 мск.

«Интер» набрал в семи турах Серии А 14 очков, в активе «Ромы» 10 очков.

Букмекеры считают явными фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.84. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1840 рублей.

Успех римлян оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.