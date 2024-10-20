«Рома» — «Интер»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру Серии А «Рома» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.84.

Назначение Ивана Юрича и приобретение лучшего бомбардира минувшего розыгрыша чемпионата Испании Артёма Довбика пока что себя не оправдывают. «Волки» выиграли только один из четырёх последних матчей во всех турнирах. Причём победили они замыкающую турнирную таблицу Серии А «Венецию» (2:1). По информации СМИ, руководство «Ромы» уже задумывается над тем, чтобы уволить хорватского специалиста и вернуть Даниэле Де Росси.

Отобрать очки у «Интера» — очень сложная задача. Действующий чемпион Италии смотрится собранно и везде поспевает. Миланцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Наполи» составляет два очка.

За много лет работы Симоне Индзаги построил команду, которая стабильно может бороться за золотые медали Серии А и преуспевает на международной арене. У «нерадзурри» отличные перспективы. Команда пребывает в отличном настроении и показывает качественный футбол. Выделяются среди прочих Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес. Француз в семи матчах в Серии А забил семь мячей, на счету аргентинца два гола и одна результативная передача.

Поставить на то, что «Интер» победит «Рому», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. «Нерадзурри» выиграли семь из восьми последних очных встреч. Разница в уровне исполнителей и сомнительная атмосфера внутри «Ромы» — серьёзные аргументы в пользу «Интера».