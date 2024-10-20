«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.80.

Пока создаётся ощущение, что «волки» собрались в Чемпионшип. Команда располагается на предпоследнем месте в таблице АПЛ, набрав всего лишь одно очко. Никто в чемпионате Англии не пропускает больше «Вулверхэмптона» — 21 мяч. Последние пять встреч во всех турнирах обернулись для подопечных Гари О'Нила поражениями.

«Манчестер Сити» пытается забраться на первую строчку, которую считает своим законным местом. В этом сезоне «горожане» никому не проигрывали. Немного выбили их из колеи ничьи в матчах с «Арсеналом» и «Ньюкаслом». В последней встрече подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Фулхэм» (3:2). Эрлинг Холанд остаётся главной звездой команды. На его счету в первенстве уже 10 голов.

Встреча с «Вулверхэмптоном» — это отличный повод для норвежца пополнить свою копилку несколькими забитыми мячами. Соперник слишком слаб и плох. Наш прогноз: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 1.80.