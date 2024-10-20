«Атлетико» Мадрид — «Леганес»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Атлетико» — «Леганес».

Ставка: «Леганес» победит с форой (+1.5) за 1.75.

«Матрасники» зачастили с ничейными результатами в этом сезоне Примеры. Пять из девяти встреч они завершили вничью. Зато нет поражений, и это радует. Жаль только, что в последних пяти матчах во всех турнирах «Атлетико» одержал лишь одну победу. Обыграл он «Сельту» (1:0). Уступил «Бенфике» (0:4) в Лиге чемпионов.

Но у «Леганеса» и таких результатов нет. Команде в принципе нечем гордиться. Её безвыигрышная серия насчитывает семь матчей. Радует лишь то, что на этом отрезке четыре игры завершились вничью. В минувшей встрече «пепинерос» сыграли вничью с «Валенсией» (0:0).

Интересно, что последние четыре очные встречи между «Атлетико» и «Леганесом» получились очень близкими. Две завершились вничью — 0:0 и 1:1, а остальные — победами «матрасников» — 1:0. С учётом того, что оба клуба в этом сезоне по пять матчей сыграли вничью, есть смысл поставить на победу гостей с форой (+1.5) за 1.75.