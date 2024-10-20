«Кальяри» — «Торино»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Кальяри» — «Торино».

Ставка: «Торино» выиграет за 2.75.

После ужасного начала нового сезона «Кальяри» взбодрился и не проигрывает три последних матча кряду. В Кубке Италии красно-синие победили «Кремонезе» (1:0), а в Серии А одолели «Парму» (3:2) и сыграли вничью с самим «Ювентусом» (1:1). Однако отметим, что сравнять счёт во встрече с «Юве» «сардинцам» удалось благодаря пенальти на 88-й минуте.

«Торино», совсем наоборот, сбавляет обороты. Какое-то время команда бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли даже радовалась первому месту. Она и правда была хороша. Однако последние три встречи проиграла. В Кубке Италии уступила «Эмполи» (1:2), а в Серии А потерпела поражения от «Лацио» (2:3) и «Интера» (2:3). Важно одно – «быки» забивают!

В этой встрече мы бы рекомендовали ставку на победу «Торино» за 2.75. Подопечные Паоло Ваноли не лишены идеи, они отлично смотрятся в атаке, просто немного поумерили пыл. «Кальяри» можно похвалить за классную игру с «Ювентусом», но, если бы не пенальти, быть поражению.