Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кальяри» — «Торино»: прогноз «Чемпионата»

«Кальяри» — «Торино»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Кальяри» — «Торино».

Ставка: «Торино» выиграет за 2.75.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — «Челси». Мареска хорош, но Слот — лучше
«Ливерпуль» — «Челси». Мареска хорош, но Слот — лучше

После ужасного начала нового сезона «Кальяри» взбодрился и не проигрывает три последних матча кряду. В Кубке Италии красно-синие победили «Кремонезе» (1:0), а в Серии А одолели «Парму» (3:2) и сыграли вничью с самим «Ювентусом» (1:1). Однако отметим, что сравнять счёт во встрече с «Юве» «сардинцам» удалось благодаря пенальти на 88-й минуте.

«Торино», совсем наоборот, сбавляет обороты. Какое-то время команда бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли даже радовалась первому месту. Она и правда была хороша. Однако последние три встречи проиграла. В Кубке Италии уступила «Эмполи» (1:2), а в Серии А потерпела поражения от «Лацио» (2:3) и «Интера» (2:3). Важно одно – «быки» забивают!

В этой встрече мы бы рекомендовали ставку на победу «Торино» за 2.75. Подопечные Паоло Ваноли не лишены идеи, они отлично смотрятся в атаке, просто немного поумерили пыл. «Кальяри» можно похвалить за классную игру с «Ювентусом», но, если бы не пенальти, быть поражению.

Материалы по теме
«Рубин» — «Динамо» М. Личка для Рахимова — непобедимый соперник
«Рубин» — «Динамо» М. Личка для Рахимова — непобедимый соперник
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android