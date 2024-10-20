«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Крылья Советов» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ничья за 3.55.

«Оренбург» дома будет принимать самарские «Крылья Советов», дебютный матч для Владимира Слишковича на посту главного тренера «Оренбурга». И тоже понятно, не хотелось бы начинать сразу с поражения. Баланса в игре «Оренбурга» не хватало. Слишкович, будучи экспертом «Коммент Шоу», об этом говорил. Сейчас сам может этот баланс найти и попробовать сделать игру «Оренбурга» более пружинистой, чтобы не было таких больших разрывов, чтобы баланс между атакой и обороной всё-таки сохранялся.

Поэтому я предполагаю, что будет весьма осторожный матч со стороны «Оренбурга». Да, есть сильные хорошие фланги, есть неплохой нападающий. Но «Крылья» — команда, которая сама любит играть на пространстве. И если «Оренбург» это пространство предоставит, то рискует нарваться на быстрых, маневренных игроков «Крыльев», и тогда отыгрываться будет очень сложно. Если «Оренбург» сыграет умно и правильно, то шансы у него в этом матче неплохие. «Крылья» выдохнули после этой истории с вбросом относительно смены тренера. Осинькин продолжает работу. Все более-менее квалифицированные единицы в строю. Понятно, искусственное поле, но к этому покрытию «Крылья» достаточно быстро приспособятся.

Думаю, что победителя в этой игре выявить не удастся. Мой прогноз — ничья за 3.55», — приводит слова Генича «РБ Спорт».