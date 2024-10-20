«Оренбург» – «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Крылья Советов».

Ставка: ТМ 3 за 1.61.

«Оренбург» продолжает штормить, в 11 турах команда одержала одну единственную победу и было это еще в первом туре, после этого началась длительная полоса неудач. Были отдельные матчи, после которых казалось, что команда на пути к исправлению ситуации. В игре с одним из лидеров чемпионата — московским «Динамо» — даже удалось зацепиться за ничейный результат. В концовке «Оренбург» уступал 1:2, но смог переломить ход событий и вырвать ничью, забитым мячом отметился Матиас Перес. В следующем туре команда дважды отыгрывалась в матче против «Локомотива», но удержать приемлемый результат не удалось, «железнодорожник» победили 4:2. гостевая ничья с «Химками» и два подряд поражения от «Пари НН» и «Зенита» вынудили руководство пойти на серьёзные меры. В отставку был отправлен Давид Деограсия, на его место пришел Владимир Слишкович, работавший в прошлом сезоне в московском «Спартаке».

Ситуация в «Крыльях» чуть лучше, на счету самарцев три победы, которые позволяют им располагаться на 12-й строчке в таблице, хотя последние результаты никак не назовёшь успехом. Ничья с «Ахматом» 1:1, с «Химками» 0:0 и поражение от «Локомотива» 0:1 породили множество слухов о возможной отставке Игоря Осинькина. Руководство тренера поддержало, именно он будет готовить команду к ближайшей игре. И те, и другие забивают не слишком много, кроме того, в последних пяти очных матчах, лишь раз команды забили больше трёх голов. Поэтому вариант, с тотал меньше 3 выглядит логичным», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».