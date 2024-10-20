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«Оренбург» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 20 октября

«Оренбург» — «Крылья Советов»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 20 октября
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Крылья Советов».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют за 1.63.

«В 12-м туре чемпионата России сыграют «Оренбург» и «Крылья Советов». Это ещё один матч в этом туре, в котором дебютирует новый тренер. Ранее «Оренбург» уволил Деограсию и назначил Слишковича на его место.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но я верю всё-таки не в Слишковича, а в Осинькина, которого «Крылья» всё-таки оставили на тренерском мостике. Поэтому тут я бы рассмотрел, вы знаете, следующие результаты. Оренбуржцы дома весело играют и забивают. Но вот последний матч «Крыльев» с «Локомотивом» я очень внимательно наблюдал, и игра самарцев очень понравилась. У них было много моментов, но им не позволил забить Лантратов у «Локо».

У «Оренбурга» нет своего Лантратова. Поэтому «Крылья» тут забьют. Для рассмотрения одна из ставок — «обе забьют». Но так как я верю в нашего специалиста, в Осинькина, думаю, что можно рассмотреть и то, что «Крылья Советов» не проиграют тут.

Ну а если рискнуть и сделать ставку на ничью, то коэффициент будет за 3.00. Но так как это рисковая ставка, я бы склонялся к тому, что «Крылья Советов» не проиграют. Верю в Игоря Осинькина», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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