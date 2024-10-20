«Рубин» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.03.

«Без дисквалифицированного лидера команды Даку и без своего поля — это, конечно, уменьшает шансы казанцев. К игре, которая пройдёт на нейтральном поле в Нижнем Новгороде (из-за международной правительственной встречи в Казани), команды подошли с отставанием казанцев в таблице на пять очков от соперника. Занимающее пятое место «Динамо» потерпело два чувствительных поражения подряд — от «Спартака» и ЦСКА, досадно пропустив в концовке. Третий проигрыш подряд, исходя из общего класса команды и её отдельных исполнителей, представить сложно. Даже при всех претензиях к тренерскому подходу у бело-голубых, в одночасье пришедшим на смену весьма благожелательному отношению к штабу команды.

«Рубин», расположившийся на седьмой строчке, в предыдущем туре победил «Ахмат» (2:0), но этот успех едва ли может перекрыть горечь домашнего поражения от другого аутсайдера — «Факела» в Кубке (0:1) и ничьей с ним же в Воронеже в чемпионате. Изящного, лёгкого футбола по опыту предыдущих встреч здесь тоже сложно ожидать.

Для сохранения шансов в чемпионской гонке москвичам надо побеждать. Если у «Рубина», помимо его главного бомбардира, будет из-за травм отсутствовать ещё ряд игроков основного состава, то у «Динамо», за редким исключением, все в строю. «Динамо» победило «Рубин» в трёх из четырёх последних встреч, но там чаще всего был обмен голами. Что довольно актуально, так как оборона москвичей продолжает испытывать серьёзные проблемы. При этом относительно безопасная позиция «Рубина», который, думается, будет играть от обороны, в сравнении с амбициями, безусловно, рвущегося наверх «Динамо» может в итоге стать решающим фактором», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».