«Рубин» — «Динамо»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» в один-два гола за 3.00.

«Столичное «Динамо» пытается доказать и показать, что оно способно играть на высоком, близком к чемпионскому, уровне. И выиграть что-то серьёзное. Но, откровенно говоря, это пока не получается. Вот и поражение в прошлом туре от ЦСКА было из этой области. Армейцы переиграли команду Марцела Лички очень уверенно, несмотря на скромный счёт 2:1. Более того, стало уже всем заметно, что динамовцам не хватает характера. А это уже самое печальное. Ну никак Константин Тюкавин и компания не могут понять, что в каждой игре надо биться с первой и до последней минуты. Если, конечно, существует высокая цель.

А «Рубин» прочно осел в середине турнирной таблицы. Рашид Рахимов поставил команде игру безо всяких излишеств, но очки она набирает. Так, в прошлом туре казанцы обыграли у себя дома грозненский «Ахмат» — 2:0. Илья Рожков и Мирлинд Даку забили по мячу. На этот раз «Рубин» примет «Динамо» не в Казани, а в Нижнем Новгороде из-за занятости своего стадиона в стратегически важном мероприятии.

В прошлом сезоне бело-голубые выиграли у «рубиновых» у себя дома 1:0, а в гостях сыграли вничью 2:2. Сейчас матч пройдёт на нейтральном поле, а в преимуществе болельщиков столичной команды даже и сомневаться не надо. А это тоже плюсик.

«Динамо» есть что доказывать. И именно сейчас. «Рубин», конечно, будет сопротивляться, но сегодня это уже не столь крепкий орешек для динамовцев, как в былые времена.

«Динамо» одержит победу с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».