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«Рубин» — «Динамо»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 12-го тура РПЛ

«Рубин» — «Динамо»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 12-го тура РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.75.

«В 12-м туре чемпионата России состоится матч «Рубина» с «Динамо». Команда Лички два последних матча сыграла неудачно, особенно провальным получился первый тайм против армейцев — 1:2 в итоге.

Говоря о «Динамо», важно сказать: что дома, что на выезде команда всегда играет в открытый футбол. То есть такой футбол практически без обороны, весь акцент идёт на атаку, по бразильской схеме «мы забьём, сколько захотим, а вы забьёте, сколько сможете».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так вот, если в составе «Рубина» будет играть Даку, главный забивала у казанцев, если он после игры за сборную вернулся в хорошем состоянии, то, я думаю, будет интересная битва. Здесь я бы рассмотрел два варианта. Первый — это то, что «Рубин» не проиграет. Ну или просто в лоб поставить на ничью. Эти два варианта можно рассмотреть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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