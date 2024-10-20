«Рубин» — «Динамо»: ставка Дмитрия Градиленко на игру 12-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Динамо».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.75.

«В 12-м туре чемпионата России состоится матч «Рубина» с «Динамо». Команда Лички два последних матча сыграла неудачно, особенно провальным получился первый тайм против армейцев — 1:2 в итоге.

Говоря о «Динамо», важно сказать: что дома, что на выезде команда всегда играет в открытый футбол. То есть такой футбол практически без обороны, весь акцент идёт на атаку, по бразильской схеме «мы забьём, сколько захотим, а вы забьёте, сколько сможете».

Так вот, если в составе «Рубина» будет играть Даку, главный забивала у казанцев, если он после игры за сборную вернулся в хорошем состоянии, то, я думаю, будет интересная битва. Здесь я бы рассмотрел два варианта. Первый — это то, что «Рубин» не проиграет. Ну или просто в лоб поставить на ничью. Эти два варианта можно рассмотреть», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».