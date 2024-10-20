«Атлетико» — «Леганес»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Атлетико» — «Леганес».

Ставка: победа «Атлетико» в один-два мяча за 3.40.

«Атлетико», очевидно, пока не оправился от фиаско в Лиге чемпионов, когда «матрасники» уступили на выезде «Бенфике» 0:4. Гостевую ничью в прошлом туре с «Реалом Сосьедад» (1:1) точно нельзя назвать реабилитацией. При этом Хулио Альварес открыл счёт уже на первой минуте, но в концовке матча подопечные Диего Симеоне пропустили мяч и упустили победу. Но команда продолжает бороться за высокие места, идёт на третьем месте с 17 очками.

«Леганес» же три последних матча сыграл вничью, включая нулевую дома с «Валенсией» в прошлом туре. И пока команда Борхе Саэса Хименеса идёт на 17-й строчке, имея восемь турнирных очков. Списки травмированных в обеих командах практически пусты. Лишь у «Атлетико» там находится Робен Ле Норман.

В предыдущем сезоне в Мадриде команды сыграли вничью 0:0, а на поле «Леганеса» сильнее были гости 1:0.

Вроде бы ничего не говорит о том, что в этой встрече будет шквал забитых мячей. Но всё же они будут со стороны хозяев.

«Атлетико» выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».