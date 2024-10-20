«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.90.

«Ливерпуль» идёт на первом месте после семи туров. У него 18 очков. У «Челси» 14 баллов.

Надо сказать, что обе команды сильно прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Многие думали, что «Ливерпуль» после ухода Клоппа сильно сдаст. Но пока команда выглядит уверенно, много забивает и мало пропускает.

Букмекеры почему-то ждут голевой матч. Но у обеих команд очень много сборников. Позади перелёты. Поэтому игры после матчей сборных обычно получаются тяжёлыми.

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Также вряд ли команды понесутся вперёд в очной встрече. «Ливерпуль» и вовсе мало пропускает. Он получил всего две пробоины в чемпионате. Не думаю, что у «Челси» удастся ему много мячей забить.

Также я думаю, что «красные» сыграют осторожно, чтобы первую строчку не упустить. Поэтому надо пользоваться тем, что букмекеры перегрели коэффициент на «верх», и взять «низ», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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