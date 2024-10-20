«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 20 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: ничья за 4.30.

«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Интересная встреча, особенно учитывая, в какой форме находятся соперники. Не могу тут назвать явного фаворита.

Обе команды выступают очень хорошо, идут на сериях без поражений. Собственно, в АПЛ они потерпели по одной неудаче от разных по уровню противников. Так, «Ливерпуль» не смог набрать очки в игре с «Ноттингем Форест» (0:1). А вот «Челси» уже не справился с «Манчестер Сити» (0:2).

Но для «красных» эта неудача стала первой и, в общем-то, единственной. Во всех других матчах во всех турнирах подопечные Слотта только выигрывали. Они также и в Лиге чемпионов успешно стартовали, переиграв «Милан» (3:1). В таблице Премьер-лиги «Ливерпуль» сейчас лидирует, пусть и с минимальным отрывом от преследователей.

«Челси» же помимо неудачи с «Ман Сити» еще два раза сыграл вничью – 1:1 с «Кристал Пэлас» и 1:1 с «Ноттингем Форест». В остальных же матчах клуб выигрывал. В еврокубках он тоже представляет Англию, правда, не в ЛЧ, а в Лиге конференций – там в первом туре уверенно одолел «Гент» (4:2). В таблице АПЛ подопечные Марески идут четвертыми, что для них является очень хорошим результатом.

В общем, обе команды находятся в хорошей форме, почти только выигрывают. Нельзя сказать, что «Челси» сейчас однозначно проиграет – он набрал ход.

Так что рискну и предположу, что они не определят тут победителя. Моя ставка – ничья. Она оценивается в 4.30», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».