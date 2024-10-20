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«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Эльвина Керимова на встречу АПЛ

«Ливерпуль» — «Челси»: ставка Эльвина Керимова на встречу АПЛ
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси».

Ставка: ТБ 10.5 углового за 1.83.

«В 8-м туре АПЛ сойдутся «Ливерпуль» и «Челси». Хозяева поля сейчас являются лидерами чемпионата Англии. Арне Слот – уже один из лучших тренеров истории клуба по статистике в первых матчах. Только один раз он проиграл. «Ливерпуль» меняется стилистически, стало больше розыгрышей, больше владения, больше всё-таки внимания техническому оснащению, технической части. Также выделяют тактику Слота с более вертикальной игрой. Понятно, что у тренера на первом месте прессинг, как и у Клоппа было. Но содержание и владение изменилось, оно стало более терпеливым.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» тоже с новым тренером, с Мареской. В таблице команда явно идёт выше ожиданий, хотя состав у «Челси» сильный, и их несколько этих составов. Клуб сейчас в топ-4 идёт. Палмер просто разрывает, около 40% голов команды забил. «Челси» очень даже неплох. И в общем, все с ним должны считаться.

Я тут на исход ставить, честно говоря, не возьмусь. Возьму вот такую ставку – угловые. Дело в том, что «Ливерпуль» в среднем подаёт по семь угловых за игру и допускает у своих ворот моменты, даёт соперникам подавать около четырёх угловых. А «Челси» подаёт за матч больше пяти угловых, допускает у своих ворот — меньше пяти. В связи с этим я бы взял угловые.

Суммарно среднее количество, если брать угловые, которые команды сами подают и которые подают их соперники — около 10. В этом матче, может быть, мы увидим с вами разные способы выхода из-под прессинга, и, может быть, где-то команды будут здорово пользоваться свободным пространством и проводить быстрые атаки. А быстрые атаки часто приводят к угловым», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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