«Рома» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Интер».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«В 8-м туре итальянской Серии А сыграют «Рома» и «Интер». Интересная вывеска, учитывая, что обе команды выступают небезупречно и пытаются приблизиться к первому месту сейчас.

«Интер» неплохо провёл последние матчи перед паузой на международные игры – трижды выиграл. Причём два раза в Серии А клуб одолел противников, идущих на верхушке таблицы, – 3:2 с «Удинезе» и с «Торино». Между этими встречами миланцы ещё успели разгромить «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов – 4:0.

Но вот до этих успехов потерпел несколько неудач коллектив. В Серии А он проиграл «Милану» (1:2) и сыграл вничью с «Монцей», что уже было более удивительно – 1:1. А в ЛЧ «Интер» поделил очки с «Манчестер Сити» (0:0). Так что сложно сейчас что-то однозначное говорить про команду Индзаги, чуть не хватает ей стабильности. Впрочем, в таблице клуб идёт вторым, отставая от лидирующего «Наполи» на два очка.

А вот у «Ромы» дела идут чуть хуже. С 10 баллами она идёт на девятом месте. Пока что положение соперников в таблице плотное, так что у римлян есть шанс как опуститься сразу ниже середины, так и подняться в топ-6.

Но в успех «Ромы» сейчас тоже верится с трудом. В трёх из пяти последних игр клуб играл вничью – 0:0 с «Ювентусом», 1:1 с «Дженоа» и 1:1 с «Монцей». В двух последних противостояниях точно клуб должен был выигрывать – соперники уровнем намного ниже были.

У команды из Рима ещё не всё в порядке в руководстве. После не лучшего старта сезона был уволен Де Росси, по сути, спасший команду в прошлом розыгрыше Серии А. Однако затем уволили и директора команды, как оказалось, за отставку Де Росси. Якобы специалист не хотел продавать Дибалу, за что и поплатился своим тренерским местом. Теперь «Ромой» руководит Иван Юрич, что особых результатов пока не принесло. Ходят слухи о возвращении Де Росси.

Но я всё же не думаю, что римляне на своём поле уступят. Они и так часто терпели неудачи, терять очки сейчас не намерены. К «Интеру» тоже есть вопросы, не всегда он уверенно выступает», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».