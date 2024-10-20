«Рома» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Интер».

Ставка: тотал ударов «Интера» больше 14.5 за 1.73.

«В очередном туре итальянского чемпионата встретятся «Рома» и «Интер». Римляне пока в непонятном состоянии находятся. Сейчас появляются эти странные слухи о возможном возвращении до России и увольнении Юрича. Конечно, это шокирует даже. Пишут, что руководство клуба недовольно тем, как играет команда при Юриче. Поверило оно бывшему генеральному директору. «Рома» сейчас находится в середине таблицы и, естественно, уступает «Интеру», который уже на втором месте идет.

Миланцы в прошлом туре обыграли «Торино», одержали победу в Лиге чемпионов над «Црвеной Звездой». Туринцев «Интер» обыграл уверенно, с 80% владения. Да, по счету было 3:2, но по игре все было убедительно, под 30 ударов команда Индзаги сделала. В общем, «Интер» очень хороший.

Тут, кстати, встречаются две самые бьющие команды чемпионата. «Рома» вообще больше всего ударов нанесла из всех команд Серии А. Также встречаются клубы, обладающие сильными составами. «Интер» помимо всего прочего, еще и забивает. Это вторая команда по результативности. У «Ромы» с этим все хуже, она уже одна из худших по реализации в чемпионате. При этом, команда мало пропускает, всего пять голов. Но здесь на самом деле «Роме» часто везло, пропустить она должна была больше, причем, больше в два раза.

«Интер» защищается лучше, чем соперник, меньше моментов допускает, больше доминирует, больше мячом владеет. В общем, я к чему веду. Я бы взял в этом матче статистику ударов «Интера» больше 14.5 с коэффициентом 1,73. Понятно, что опять же, зависима ставка от сценария матча. Но так «Интер» впечатляет своей игрой в атаке, своей активностью в нападении. Я честно хочу взять вот эту ставку. И ротацию хорошо использует Индзаги. Так что мне кажется, ударов много будет у миланцев тут. И коэффициент хороший», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».