«Рубин» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Динамо» в 12-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» за 2.01.

«В Нижнем Новгороде в этом туре там пройдут сразу два матча из-за саммита БРИКС, который проходит в Казани, сыграют «Рубин» и «Динамо». В воскресенье пройдёт эта встреча. «Рубин» — номинальный хозяин, и у него будут отсутствовать Тесленко и Даку. Отсутствие Даку, конечно, очень серьёзно сказывается на атакующих возможностях и атакующем потенциале «Рубина». «Рубин» сейчас седьмой, неплохо себя чувствует в целом в турнирной таблице. Да, где-то были удачные игры, где-то не очень удачные, но он играет достаточно прямолинейно. Если что-то идёт не по плану, то оперативно перестроиться «Рубину» уже бывает очень сложно.

«Динамо» не хватало баланса при Личке и в прошлом году, эта же проблема остаётся и сейчас. Плюс травма Дасы, позднее возвращение Карраскаля и Бальбуэны, отсутствие Чавеса из-за травмы долгое время. Это всё тоже может негативно на игре «Динамо» сказаться. Но динамовцы два матча подряд проиграли, и не верится, что и в третьем матче подряд они допустят осечку. Если амбиции «Динамо» где-то там были ближе к тройке, то, конечно, «Рубин» надо постараться обыгрывать, тем более на нейтральном поле. И плюс, я думаю, что Личка после провала в игре с ЦСКА найдёт какие-то аргументы и расскажет, докажет, покажет футболистам, что надо иначе играть в чемпионате.

«Динамо», на мой взгляд, располагает более классным подбором игроков, чем «Рубин», и это надо продемонстрировать на поле. Мой прогноз — чистая победа московского «Динамо» за 2.01», — приводит слова Генича «РБ Спорт».