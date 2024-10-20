«Барселона» — «Севилья»: ставка Сергея Дурасова на игру чемпионата Испании

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Севилья».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.36.

«Учитывая глобальные проблемы «Барселоны» по составу, думаю, что пауза на сборные пошла команде на пользу и давно травмированные игроки начнут постепенно возвращаться в строй. «Севилью» лихорадит на старте сезона, и по результатам, и эмоционально, почти каждый второй матч команда доигрывает в меньшинстве. «Севилья» любит выбивать «Барсу» из Кубка, а вот в чемпионате не побеждает уже девять лет. На фоне проблем «Реала» «Барса» должна укреплять свои позиции в таблице, но имеются проблемы в обороне. Думаю, что «Барселона» победит, но пропустит. Беру победу «Барсы» и обе забьют за 2.36», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».