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«Барселона» — «Севилья»: ставка Сергея Дурасова на игру чемпионата Испании

«Барселона» — «Севилья»: ставка Сергея Дурасова на игру чемпионата Испании
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Комментарии

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Севилья».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.36.

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Учитывая глобальные проблемы «Барселоны» по составу, думаю, что пауза на сборные пошла команде на пользу и давно травмированные игроки начнут постепенно возвращаться в строй. «Севилью» лихорадит на старте сезона, и по результатам, и эмоционально, почти каждый второй матч команда доигрывает в меньшинстве. «Севилья» любит выбивать «Барсу» из Кубка, а вот в чемпионате не побеждает уже девять лет. На фоне проблем «Реала» «Барса» должна укреплять свои позиции в таблице, но имеются проблемы в обороне. Думаю, что «Барселона» победит, но пропустит. Беру победу «Барсы» и обе забьют за 2.36», — приводит слова Дурасова «ВсеПроСпорт».

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