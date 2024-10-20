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«Барселона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании 20 октября

«Барселона» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата Испании 20 октября
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Севилья».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.85.

«Севилья» в последних трех турах не проигрывает. Команда явно поменялась стилистически, больше владеет мячом, меньше использует длинных передач. «Севилья» обыграла в дерби «Бетис», что должно многое дать этой команде в дальнейшем при новом наставнике. В строй вернулся основной нападающий Ромеро, но не стоит забывать, что «Севилья» сыграет против «Барселоны».

Испания — Примера . 10-й тур
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Каталонцы будут играть дома в качестве лидеров чемпионата и перед эль-класико я сомневаюсь, что «Барселона» спустя рукава отнесется к этой встрече. Понятно, что многие из игроков уезжали в свои сборные и тот же Левандовски свою нагрузку получил. Рафинья был прекрасен за сборную Бразилии, реализовав два пенальти.

Я веду к тому, что даже при нынешней форме «Севильи» — это команды совсем разного уровня и класса. Если у себя дома «Севилья» могла бы оказать серьезное сопротивление, но на выезде это будет сделать очень сложно.

Я думаю, что «Барселона» не должна испытать проблемы в этом матче, поэтому возьму победу хозяев поля с форой (-1,5)», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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