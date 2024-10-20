«Барселона» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на встречу Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Барселона» — «Севилья».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.80.

«Барселона» и «Севилья» сойдутся в 10-м туре чемпионата Испании. Уверен тут в успехе хозяев поля. Хотя и сильного разгрома от каталонцев не жду.

«Барселона» пару раз в сезоне уже успела потерпеть неудачи. Начинала она очень уверенно, только побеждала и лидировала в чемпионате с отрывом. Но сперва каталонцы проиграли на старте Лиги чемпионов – 1:2 от «Монако». Казалось, что это разовая акция. Но затем в одном из туров Примеры подопечные Флика тоже уступили – 2:4 от «Осасуны».

Да, иногда у «Барсы» возникают проблемы. Часто она делает слишком большой упор на атаку, в обороне выступает не так надёжно. Сейчас ещё и тер Штеген травмировался, ему на замену быстро был подписан Щенсны, ранее завершивший карьеру. Но в целом, если соперник совершает ошибки и играет не так уверенно, шансов у него нет. В большинстве матчей каталонцы выигрывают. Они всё ещё лидируют в чемпионате, пусть уже и не с таким большим отрывом от «Реала».

А вот «Севилья» наконец-то выходит из кризиса, в котором она находится. Точнее, рано, наверное, говорить, что проблемы клуба закончились. Но хотя бы севильцы начали чаще выигрывать – трижды в пяти последних турах. Если успехи с «Хетафе» и «Вальядолидом» (1:0 и 2:1) ещё были ожидаемыми, то вот победа в дерби с «Бетисом» — уже другой разговор (1:0).

Само собой, сильно высоко «Севилья» пока не поднялась. Но даже 12-я строчка в середине таблицы – успех для неё. Главное, снова не опускаться к зоне вылета. В этой же встрече не особо верю в севильцев. О победе им тут явно нет смысла задумываться. Но поймать соперника на ошибке они могут один раз.

Так что поставлю на победу «Барселоны» со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».