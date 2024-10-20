Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «Рома» — «Интер»

20 октября в чемпионате Италии «Рома» примет «Интер». Поединок 8-го тура пройдёт на «Стадио Олимпико» в Риме, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Пока соперники выявляют сильнейшего, ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ. Необходимо выполнить простые условия:

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«Рома», к сожалению для своих болельщиков, не может похвастаться стабильностью и высокими результатами. Римляне проиграли в текущем сезоне Серии А лишь однажды, однако слишком часто расходились с соперниками миром. За семь туров в их активе четыре ничейных исхода. Позиции возглавившего команду по ходу чемпионата Ивана Юрича под сомнением. По информации СМИ, руководство клуба уже ищет ему замену и может пойти на крайние меры, если результаты не станут лучше. К тому же, в Лиге Европы римляне неожиданно уступили скромному «Эльфсборгу».

«Интер» радует результативным футболом. За семь туров чемпионата Италии миланцы забили уже 16 голов. Однако к их обороне возникают вопросы. «Нерадзурри» пропускают в среднем более одного мяча за матч. Пока хранит молчание лучший бомбардир команды прошлого сезона Лаутаро Мартинес. На его счету только два гола в шести поединках чемпионата. Плюс, «Интер» проиграл принципиальному сопернику по миланскому дерби. До этого «нерадзурри» обыгрывали «Милан» шесть встреч подряд.

Хозяева поля набрали 10 очков и занимают место в середине турнирной таблицы Серии А. В активе гостей 14 баллов. Перед началом тура они отстают от лидирующего «Наполи» всего на два очка. Статистика очных матчей на стороне миланцев. «Интер» обыграл «Рому» в трёх последних поединках.

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