«Сан-Хосе» — «Колорадо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Колорадо».

Ставка: «Колорадо» победит + тотал больше 5.5 гола за 2.04.

«Сан-Хосе» неплохо провёл предсезонку, но начало регулярного чемпионата НХЛ сложилось очень неудачно. «Шаркс» проиграли все пять матчей с общим счётом 11:22. Скорее всего, они вновь финишируют в самом низу сводной таблицы НХЛ. У «Сан-Хосе» есть перспективная молодёжь. Лучше прочих во время предсезонки проявил себя Данил Гущин. В четырёх матчах он набрал целых девять очков. Особенно здорово 22-летний нападающий выступил во встрече с «Вегасом» (6:5). Он оформил пента-трик из результативных передач.

В целом от «Шаркс» не ожидается прорыва и хороших результатов. Это очень посредственная команда, которая является одним из главных поставщиков очков в лиге. «Колорадо» как раз нужен такой соперник. В последнее время дела у «Эвеланш» идут неважно. Важные кадровые потери, в частности дисквалификация Валерия Ничушкина, поставили их в крайне неприятное положение.

Подопечные Джареда Беднара проиграли четыре матча подряд с общим счётом 13:25. После этого они победили «Анахайм» (4:3 ОТ). В выступлениях хоккеистов «Колорадо» напрочь отсутствует уверенность. Вопросы есть как к Александру Георгиеву, который не справился с большим количеством несложных бросков, так и к защитникам «Эвеланш». Джаред Беднар даже не пытается решить проблему. Он продолжает делать ставку на атакующий стиль и индивидуальное мастерство лидеров клуба.

Натан Маккиннон, Кейл Макар и Микко Рантанен набирают очки практически в каждом матче. Защита соперников просто не в силах сдержать таких больших мастеров, да ещё и обладающих столь потрясающей сыгранностью. Грядущий матч для них — настоящий подарок.

«Сан-Хосе» очень много пропускает. Он может ответить на несколько заброшенных шайб, но избежать разгромного или даже крупного поражения у «Шаркс» вряд ли получится. Поставить на победу «Эвеланш» и тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.04.