«Адмирал» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита

21 октября на льду стадиона «Фетисов-Арена» во Владивостоке состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Спартак». Начало игры — в 12:30 мск.

Букмекеры считают явными фаворитами гостей: поставить на победу московского «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.96. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1960 рублей.

Шансы клуба из Владивостока эксперты оценили в 3.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50.

Букмекеры считают, что матч «Адмирал» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80.

Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.