«Адмирал» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Адмирал» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 1.96.

«Адмирал» отлично начал сезон, но после яркого старта у команды резко закончилась энергия и ухудшились результаты. Она выиграла только два из девяти последних матчей. В обоих случаях клуб из Владивостока победил нестабильную «Ладу» (2:0 и 5:3).

«Спартаку» будет непросто, но вероятность победы москвичей большая. Они пребывают на подъёме. Клуб расположился на третьей строчке в сводной таблице КХЛ. Он проиграл только 6 из 17 матчей, причём дважды уступил в серии послематчевых буллитов.

А ещё красно-белые без шансов потерпели крупное поражение в дерби с «Динамо» (0:5) из-за отсутствия по состоянию здоровья Алексея Жамнова. Несмотря на риск усугубить болезнь, тренер решил отправиться на выездную серию.

Пока что это приносит отличные плоды. «Спартак» победил «Авангард» (6:5) и «Амур» (5:4). Правда, настораживает большое количество пропущенных голов. Команда вынуждает Жамнова ругаться и ужесточать меры. Что ж, это он умеет неплохо. Даже после победы в матче с действующим чемпионом — «Металлургом» (4:3) — специалист устроил подопечным разнос за некачественную игру. Он не потерпит недисциплинированности. Ошибки будут устранены.

Заключить пари на победу «народной команды» в грядущем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Красно-белые выиграли пять из семи последних официальных очных встреч, хотя четыре из них проходили во Владивостоке.