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«Витязь» — СКА: эксперты оценили шансы в матче КХЛ

«Витязь» — СКА: эксперты оценили шансы в матче КХЛ
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21 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» будет играть со СКА на льду «Арены-Балашиха». Начало – в 19:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам с Невы. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1700 рублей.

Шансы «богатырей» оценили в 3.95. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.07. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.60.

Итоговая победа «Витязя» идёт за 2.82, итоговый успех СКА доступен за 1.45.

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