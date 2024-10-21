«Витязь» — СКА: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч КХЛ «Витязь» — СКА.

Ставка: СКА не проиграет + тотал меньше 6.5 гола за 1.90.

Откровенно говоря, результаты, которые добывает «Витязь», впечатляют и удивляют. «Богатыри» выиграли шесть из восьми последних матчей. Уступили только московскому «Динамо» (0:3) и «Автомобилисту» (1:3). Победы во встречах с «Барысом» (2:0), «Куньлунем» (7:2) и «Сочи» (4:2 и 3:2 ОТ) кажутся обычным делом. В силах подопечных Десяткова обыгрывать таких соперников, которые находятся не в лучшей форме. Уважения достойны выигранные матчи у «Локомотива» (2:1) и «Металлурга» (2:0).

У СКА не всё так гладко, как хотелось бы. Армейцы с Невы находятся на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от «Локомотива» составляет семь очков.

В трёх последних матчах СКА одержал победы. Но если он обыграл «Автомобилист» (5:2) вполне убедительно, то следующие две встречи получились тяжёлыми. Сначала подопечные Романа Ротенберга одолели «Нефтехимик» (3:2 ОТ), а затем и ЦСКА (5:4 ОТ). Петербуржцы позволили москвичам отыграться, когда вели 4:2.

Единственное, чем остался недоволен Евгений Кузнецов, это недостатком страстей в дерби. Он рассчитывал, что будет больше стычек, силовых приёмов, драк и тому подобного. Сам бывший игрок «Вашингтона» отдал два голевых паса во встрече с ЦСКА. Для него игра стала четвёртой подряд с результативными действиями.

Да и в целом у Ротенберга играет вся команда. Пусть не так самоотверженно, как у Десяткова, но зато системно и уверенно. «Богатыри» не позволят обыграть себя с разгромным счётом. Особенно если выбор тренера на воротах будет сделан в пользу Дорожко. Но и на победу в такой игре сложно рассчитывать. Наша ставка будет сделана на то, что СКА не проиграет, а тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 1.90.