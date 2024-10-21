«Локомотив» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита центрального матча дня в КХЛ

21 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет играть с московским «Динамо» на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало – в 19:00 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.85. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1850 рублей.

Шансы москвичей оценили в 3.60. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.57. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.88.

Итоговая победа «Локомотива» идёт за 1.54, итоговый успех «Динамо» доступен за 2.55.