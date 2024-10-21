«Локомотив» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру КХЛ «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.95.

Подопечные Игоря Никитина доказывают, что всерьёз настроены на Кубок Гагарина. Они возглавляют таблицу Западной конференции, потерпев всего лишь четыре поражения в 18 матчах. Крепкая оборона уже давно стала главным козырем «Локомотива». Он пропустил меньше всех в КХЛ – 27 шайб.

Дома в этом сезоне ярославцы провели девять матчей, выиграв семь из них. Два поражения подопечные Никитина потерпели в овертайме. Как итог, железнодорожники не проигрывали на своём льду в основное время.

Для московского «Динамо» этот сезон начался очень плохо. Команда еле-еле вскарабкалась в зону плей-офф. Впереди ещё много работы как для Алексея Кудашова, так и для его лидеров. Но кое-какие сдвиги уже заметны. Бело-голубым удалось выиграть последние три встречи.

«Динамо» победило «Салават Юлаев» (4:2), «Спартак» (5:0) и «Торпедо» (3:2 Б). Заострим внимание, что подопечные Алексея Кудашова обыгрывали очень серьёзных соперников. Особенно запомнилось, как лихо бело-голубые разобрались с красно-белыми. Пять безответных шайб, хет-трик Пакетта и море эмоций.

Кудашов может положиться на Никиту Гусева. Нападающий постепенно становится более стабильным и набирает очки в трёх последних встречах подряд. В игре с «Торпедо» он отдал два голевых паса, а «Спартаку» забросил шайбу.

В этом матче мы прогнозируем, что «Динамо» не проиграет. Поставить на этот исход можно за 1.95. Бело-голубым по силам удержать как минимум ничью. Есть ощущение, что «Локомотив» немного расслабили игры с аутсайдерами. В это время подопечные Кудашова обыгрывали очень сильные команды, набираясь опыта и улучшая настрой.