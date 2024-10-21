Эксперты оценили шансы «Металлурга» продлить неудачную серию «Куньлуня»

21 октября на льду стадиона «Арена-Мытищи» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Металлург». Начало игры — в 19:30 мск.

В шести предыдущих матчах хоккеисты «Куньлуня» потерпели пять поражений.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.78. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1780 рублей.

Шансы «Куньлуня» эксперты оценили в 3.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80.

Букмекеры считают, что матч «Куньлунь» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80.

Итоговый успех «Куньлуня» идёт за 2.75, успех «Металлурга» с учётом ОТ и буллитов доступен за 1.50.