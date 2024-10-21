«Куньлунь» — «Металлург»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков представил прогноз на встречу КХЛ «Куньлунь» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» победит + тотал больше 4.5 гола за 2.03.

«Куньлунь» выиграл только 6 из 17 матчей. Предпоследнее место на Западе. Накануне «драконы» без шансов разгромно уступили в «Новом дерби» сочинцам со счётом 0:4. Такими темпами Михаил Кравец рискует лишиться работы. У него совершенно ничего не получается.

«Драконы» демонстрируют невнятный хоккей. Они создают мало моментов, и при этом сами многое позволяют соперникам у своих ворот. В 17 встречах «Куньлунь» забросил 38 шайб, а пропустил 63. И это при том, что бо́льшая часть голов была забита им в матчах с располагающимися в нижней части сводной таблицы КХЛ командами.

«Металлург» — явный фаворит. У него было плохое начало сезона, но Андрей Разин быстро привёл подопечных в чувство. «Магнитка» проиграла только три из девяти последних матчей. Уступила она «Торпедо» (4:5), «Ак Барсу» (0:5) и набравшему отличный ход «Витязю» (0:2). Все остальные встречи выиграла в основное время.

У «Магнитки» плохо работает большинство, плюс защитникам приходится принимать много бросков на себя, что периодически приводит к травмам. Отставание от лидеров потихоньку растёт, и во многих аспектах они выглядят предпочтительнее. «Магнитке» требуется наверстать многое. Поставить на то, что она обыграет «Куньлунь» и тотал будет больше 4.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Команда из Магнитогорска выиграла пять из шести последних очных встреч, и в четырёх из них команды на двоих забросили не менее пяти шайб. Ещё в одном матче «драконы» победили в серии послематчевых буллитов. В этот раз им вряд ли удастся зацепиться за очки.