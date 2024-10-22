Назван самый вероятный счёт матча «Динамо» Махачкала — «Спартак»

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22 октября на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак». Начало игры — в 18:30 мск.

Поставить на победу московского «Спартака» можно с коэффициентом 2.02. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2020 рублей.

Успех махачкалинцев оценён в 3.80. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.60.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Наиболее вероятный результат — ничья 1:1 (6.30). Победа «Спартака» 1:0 идёт за 6.60, на точный счёт 2:1 в пользу красно-белых дают 8.50.

Если «Спартак» выиграет со счётом 2:0, зайдёт коэффициент 8.70.