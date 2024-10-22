«Динамо» Махачкала — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Спартак».

Ставка: «Спартак» победит за 2.02.

Помимо неплохих результатов в чемпионате, махачкалинское «Динамо» преуспевает в Кубке России. Оно уже гарантировало себе выход в плей-офф Пути регионов, однако можно попробовать пробиться в Путь РПЛ.

Ахиллесова пята махачкалинского клуба — результативность. В 17 матчах подопечные Биджиева забили только 13 мячей. Банально не хватает исполнительского мастерства. Команда часто создаёт моменты, но бо́льшую их часть футболисты бессовестно транжирят.

«Спартак», в свою очередь, располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже 11 очков. Однако есть неплохие шансы по итогам сезона стать обладателем Кубка России. Красно-белые уже гарантировали себе победу в группе, но вряд ли станут на этом останавливаться. Пока в турнире всё получается, надо этим пользоваться.

Уступили подопечные Станковича в Кубке России как раз только махачкалинскому «Динамо» (0:1). Автором победного мяча стал Гамид Агаларов.

С одной стороны, «Спартаку» уже не принципиален результат грядущего матча. С другой — неплохо бы отомстить махачкалинцам за поражение. К тому же Станковичу необходимо оправдаться перед болельщиками за разгромное поражение с «Краснодаром» (0:3).

Деян Станкович признал, что вина за неудачу полностью на нём. Также тренер сказал, что это не конец света. Деян считает себя хитрым наставником и полагает, что сумеет найти ответы на все беспокоящие поклонников клуба вопросы. Что ж, пора доказать это на деле. Поставить на победу красно-белых в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.02.