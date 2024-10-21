«Адмирал» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Спартак».

Ставка: победа «Адмирала» с форой (0) за 2.45.

«Очередной матч регулярного чемпионата, на этот раз в прекрасном Владивостоке. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В сентябре в Москве «Адмирал» просто разгромил «Спартак» со счётом 6:2. Во Владивостоке встреча состоялась почти ровно год назад — 22 октября «Спартак» победил со счётом 4:3. А вообще в том матче «Адмирал» вёл 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Мне этот матч интересен тем, что обе команды в какой-то степени пропагандируют атакующий хоккей. Если со «Спартаком» всё понятно, это уже продолжается второй сезон с момента прихода Алексея Жамнова, то вот игровые изменения Леонида Тамбиева меня по-настоящему удивляют. Можно даже сказать — поражают. Специалист, который раньше ставил оборонительный хоккей с большой самоотверженностью, в этом сезоне стал прививать своей команде быстрый, атакующий хоккей, от которого получаешь колоссальное удовольствие. Чего стоит только недавний матч с «Северсталью». Надеюсь, что и здесь мы увидим нечто похожее.

Что касается этого сезона, то к очному матчу команды подходят в разном состоянии: у «Адмирала» в четырёх последних матчах всего лишь одна победа, в то время как у «Спартака» на этом отрезке поражение всего одно. Да, оно чувствительное: из-за счёта 0:5 и из-за того, что это принципиальное дерби с «Динамо». Я на этот матч хочу рискнуть и выбрать победу «Адмирала» с форой (0)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».