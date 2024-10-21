«Валенсия» — «Лас-Пальмас»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Валенсии» 2:1 за 8.00.

«Валенсия» и «Лас-Пальмас» сыграют в очном матче в 10-м туре Ла Лиги. Обе команды идут низко в таблице. Несмотря на это, отдаю предпочтение хозяевам поля.

Сезон пока печально складывается для «Валенсии». С шестью очками она идёт на 19-м месте в зоне вылета. Само собой, мы не привыкли видеть клуб так низко. «Летучие мыши» у нас ассоциируются как минимум с первой половиной таблицы. Впрочем, я не думаю, что подопечные Бараха надолго задержатся внизу турнира.

Да, если смотреть только на статистику матчей у «Валенсии», то, кажется, у неё всё плохо — одна победа, три ничьих и пять поражений. Но стоит посмотреть на соперников команды. Так, уступила она тяжёлым противникам — «Барселоне», Атлетику», «Атлетико», «Реалу Сосьедад». Вничью «летучие мыши» уже играли с равными командами — «Вильярреалом», «Осасуной», «Леганесом». А обыграли они и вовсе «Жирону». Так что с основными сложными соперниками подопечные Бараха уже сыграли — далее они будут набирать больше очков.

А вот у «Лас-Пальмаса» такого оправдания нет. Клуб играл и с лёгкими, и с тяжёлыми противниками. Но ни разу так и не выиграл. Да, пару раз он поделил очки со статусными командами — 1:1 с «Реалом» Мадрид и с «Бетисом». Но это, скорее, исключение из правил. Не думаю, что в ближайшее время у подопечных Карриона улучшится положение дел. В таблице команда идёт последней всего с тремя очками.

Уверен тут в успехе хозяев поля, которые на самом деле не так плохо выступают в этом сезоне, пусть и идут низко. Ставлю на победу «Валенсии» со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 8.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».