«Валенсия» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Лас-Пальмас».

Ставка: победа «Валенсии» в один мяч за 2.30.

«Валенсия» очень тяжёлыми усилиями пытается покинуть зону вылета. Пока это получается у подопечных Рубена Барахи с большим трудом. В предыдущем туре «летучие мыши» не проиграли, но и не выиграли в гостях у «Леганеса» — 0:0. Как итог, текущее 18-е место с шестью набранными очками. И по-прежнему травмированы Хесус Васкес и Муктар Дьякаби.

«Лас-Пальмас» и вовсе идёт на последней строчке, имея всего три турнирных очка. А в предыдущем туре подопечные Луиса Мигеля Карриона проиграли дома «Сельте» 0:1. И у «островитян» большой список травмированных – Мика Мармоль, Марвин Парк, Яспер Силлессен и Скотт Маккенна.

В прошлом сезона «Валенсия» дома выиграла у «Лас-Пальмаса» 1:0 и уступила на выезде 0:2. Обе команды в кризисе, но валенсийцы всё же показывают признаки выздоровления.

«Валенсия» выиграет с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».