«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» за 2.40.

«Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» сыграют друг с другом 21 октября в 8-м туре АПЛ. Если не знать, как в этом сезоне выступают противники, может показаться, что гости тут являются фаворитами. Но на самом деле я уверен в том, что хозяева поля наберут тут три очка.

Собственно, всё становится ясно, когда смотришь на их позиции в таблице. «Ноттингем» идет на 10-м месте, а «Пэлас» — на 18-м. И это вполне заслуженно. «Лесники» выдают неплохие матчи, играют довольно уверенно. В семи турах у них было всего одно поражение — недавно они уступили «Фулхэму» (0:1). В остальных встречах команда Санту четыре раза сыграла вничью и дважды победила.

Кажется, что статистика у «Ноттингема» довольно обычная, такое можно было от него ожидать. Но стоит взглянуть на то, у кого «лесники» уже успели отобрать очки в этом сезоне — 1:1 с «Вулверхэмптоном», 1:0 с «Ливерпулем», 1:1 — с «Челси». Особенно две последние игры вызывают удивление. Но действительно сейчас «Форест» очень хорош, готов дать отпор любому противнику.

У «Кристал Пэлас» таких успехов, конечно, нет. Хотя с двумя грандами они тоже успели уже сыграть вничью — 1:1 с «Челси» и 0:0 — с «Ман Юнайтед». Хотя «красных дьяволов» сильным соперником сейчас тяжело назвать. А вот тому же «Ливерпулю» подопечные Гласнера в прошлом туре проиграли 0:1.

В целом я бы не сказал, что уж прямо ужасно проводят сезон «орлы». Да, они ещё ни разу не победили в АПЛ, но и проигрышей у них не так много. Команда всё ещё обладает неплохим ресурсом, но не хватает ей уверенности и баланса. Это все есть у «Ноттингема», на победу которого я всё-таки предложу поставить за 2.40», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».