«Сибирь» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Новосибирске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» с форой (-2) за 4.00.

«Сибирь» при Епанчинцеве играет весело, а «Трактор» в октябре забивает больше трёх даже таким мощным соперникам, как ЦСКА, «Динамо» и «Салават». Нет сомнений в том, что соперники выдадут результативный хоккей, зрители увидят минимум шесть голов.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот шансов зацепиться за очки у хозяев нет. Они побеждают более мастеровитые команды лишь тогда, когда их соперник сам много ошибается. «Трактор» в нынешнем состоянии подарков не делает, дисциплина и рациональность на очень высоком уровне. Челябинцы сильнее на несколько голов, поэтому можно смело брать не просто победу, но победу с разницей как минимум в две шайбы», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».