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«Сибирь» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Новосибирске
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» с форой (-2) за 4.00.

«Сибирь» при Епанчинцеве играет весело, а «Трактор» в октябре забивает больше трёх даже таким мощным соперникам, как ЦСКА, «Динамо» и «Салават». Нет сомнений в том, что соперники выдадут результативный хоккей, зрители увидят минимум шесть голов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот шансов зацепиться за очки у хозяев нет. Они побеждают более мастеровитые команды лишь тогда, когда их соперник сам много ошибается. «Трактор» в нынешнем состоянии подарков не делает, дисциплина и рациональность на очень высоком уровне. Челябинцы сильнее на несколько голов, поэтому можно смело брать не просто победу, но победу с разницей как минимум в две шайбы», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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