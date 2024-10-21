«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 21 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.95.

«В очередном матче КХЛ встретятся команды, которые традиционно обладают мощным составом и планируют весной бороться за Кубок Гагарина в самых поздних стадиях плей-офф. Это первая встреча между командами в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне они сыграли друг с другом четыре раза, в трёх из этих матчей победу одержал ярославский «Локомотив». И если ярославцы не сильно изменились в рамках нынешнего межсезонья, то московское «Динамо» всё-таки преобразилось, несмотря на то что Алексею Сопину удалось сохранить почти всех своих лидеров.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Московское «Динамо» на старте сезоне бросало из стороны в сторону, но в последнее время наметился очевидный прогресс: в пяти последних матчах подопечные Алексея Кудашова одержали четыре победы. И это очень хороший результат, который позволил бело-голубым укрепиться на восьмой строчке Запада. Да-да, только лишь на восьмой. И любое новое поражение или серия поражений может отбросить «Динамо» уже за пределы кубковой восьмёрки.

У «Локомотива» подобных проблем, конечно, нет. Команда с самого начала сезона захватила лидерство и до сих пор его не отпускает, демонстрируя очень хорошие результаты. Ярославцы редко проигрывают и никогда не проигрывают серийно. Это очень ценно. В прошлом матче с «Барысом» первую шайбу за «Локомотив» забросил талантливый нападающий Егор Сурин, которому многие специалисты предрекают большое хоккейное будущее. Дай бог, так и будет.

В этом матче я считаю «Локомотив» фаворитом и не вижу смысла что-то изобретать – победа «Локомотива» и общий тотал голов меньше 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».