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«Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Ярославле
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.82.

«Динамо» выглядит получше, чем в начале октября, но в Ярославле это команде Кудашова не поможет. Чтобы обыграть сегодняшний «Локомотив», нужно не просто обладать суммой мастерства, сопоставимой со СКА. Нужно ещё, и чтобы лидеры команды сыграли на максимуме и тащили за собой команду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А у бело-голубых с этим до сих пор проблемы. Гусев хорош разве что на буллитах, польза канадских легионеров ограничивается вбрасываниями и толкотнёй на пятаке. Для побед над «Спартаком» и «Торпедо» этого достаточно, но оборону команды Никитина сегодняшнее «Динамо» не пройдёт. Типичный «низовой» матч и два очка хозяев в основное время», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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