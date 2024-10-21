«Локомотив» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Ярославле

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.82.

«Динамо» выглядит получше, чем в начале октября, но в Ярославле это команде Кудашова не поможет. Чтобы обыграть сегодняшний «Локомотив», нужно не просто обладать суммой мастерства, сопоставимой со СКА. Нужно ещё, и чтобы лидеры команды сыграли на максимуме и тащили за собой команду.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

А у бело-голубых с этим до сих пор проблемы. Гусев хорош разве что на буллитах, польза канадских легионеров ограничивается вбрасываниями и толкотнёй на пятаке. Для побед над «Спартаком» и «Торпедо» этого достаточно, но оборону команды Никитина сегодняшнее «Динамо» не пройдёт. Типичный «низовой» матч и два очка хозяев в основное время», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».