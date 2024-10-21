«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на матч регулярного чемпионата КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 2.12.

«В Новосибирске сыграют две команды, которые в определённые отрезки сезона показывают классный хоккей. Правда, «Сибирь» слегка подсдулась. Команда Вадима Епанчинцева после неудачных матчей на старте регулярки выдала шестиматчевую победную серию. Но если брать последние игры, то за двумя впечатляющими победами в Екатеринбурге (4:0) и в Казани (6:3) последовали три не очень внятных матча. Сначала «Сибирь» уступила в гостях «Ладе», хотя трижды вела в счёте. Но каждый раз команда Олега Браташа отыгрывалась, а в овертайме Никита Попугаев принёс хозяевам победу (3:4 ОТ). В Нижнекамске парни Епанчинцева победили благодаря голу Сергея Широкова на последней минуте (2:1). И, наконец, уступили дома «Северстали» (2:4). И если «Сибирь» действительно попала в зону турбулентности, то в матче с «Трактором» придётся несладко.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

А всё потому, что Челябинск — лидер Восточной конференции. Команда Бенуа Гру проводит великолепную серию, из которой очень хочется выкинуть домашнюю игру с «Авангардом». В ней «Трактор» уступил (1:3). Но обрамляют это поражение восемь побед. И что важнее — Челябинск обыгрывает не аутсайдеров, а лидеров КХЛ. В соперниках у «Трактора» в этих восьми матчах были «Авангард» (4:2), «Спартак» (3:2 Б), московское «Динамо» (4:1), ЦСКА (4:0), «Торпедо» (5:4 ОТ), «Ак Барс» (3:1), «Салават Юлаев» (4:2), и лишь «Адмирал» (2:0) можно отнести к другой категории клубов лиги. Отсюда и первая результативность на Востоке (наряду с «Металлургом»), но всего лишь шестая в КХЛ. Зато по количеству пропущенных шайб «Трактор» на втором месте после «Локомотива».

Если судить по форме команд и последним результатам, то фаворитом можно смело называть «Трактор». Поддадимся магии челябинского хоккея и поверим в победу гостей», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».