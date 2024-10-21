«Витязь» — СКА: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 21 октября

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — СКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.75.

«Витязь» в последнее время набрал отличный ход – команда Павла Десяткова выиграла шесть из восьми последних матчей. 19 октября на домашнем льду подмосковная команда обыграла действующего обладателя Кубка Гагарина – магнитогорский «Металлург», причём не позволив сопернику забросить ни разу. Счёт открыл американский нападающий Дерек Барак, который продолжает лидировать в списке лучших снайперов регулярного чемпионата – на его счету уже 11 голов. А окончательный счёт установил Владислав Цицюра, который хитро бросил с нулевого угла прямо в шлем вратарю «Магнитки» Смолину.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА смог реабилитироваться перед собственными болельщиками после домашнего поражения от минского «Динамо» (2:4): после этого команда Романа Ротенберга последовательно обыграла «Автомобилист» (5:2), «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и ЦСКА (5:4 ОТ). Матчи армейцев всегда получаются зрелищными, но пока, кажется, СКА не удалось окончательно решить вратарскую проблему. Отозванный из аренды в «Сочи» 19-летний Егор Заврагин ярко провёл первые матчи, но игра с ЦСКА у него не получилась. Артемий Плешков, который старше Заврагина всего на два года, также нестабилен, а в Никиту Серебрякова больше не верят.

Последние матчи с участием «Витязя» получаются нерезультативными, но в игре со СКА сложно рассчитывать на закрытый хоккей. Так что ставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».