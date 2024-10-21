«Куньлунь» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Металлург».

Ставка: тотал «Металлурга» больше 3.5 за 1.90.

«Куньлунь» начинает плавно оседать на дне турнирной таблицы: команду Михаила Кравца отделяют от восьмой строчки в Западной конференции уже шесть очков. Да, отставание далеко не катастрофичное, но соперники серьёзные. «Куньлунь» же проиграл пять из шести последних матчей. Причём игра с «Сочи» вызвала ощущение безнадёги – казалось бы, с кем набирать очки, если не с прямыми конкурентами с далеко не самым сильным составом? Но ещё в первом периоде Джереми Смит пропустил четыре шайбы, а забить так и не удалось за 60 минут.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург» не смог забить в двух из трёх последних матчей, да и в Минске отличился всего дважды, причём одна шайба была заброшена в пустые ворота. Проблемы магнитогорцев в атаке очевидны, и пока возвращение в строй пропустившего начало сезона Дениса Зернова не помогает. Блеснул Никита Михайлис, который в начале октября набрал аж 10 (5+5) очков, но после того всплеска у него всего одна шайба в пяти матчах. Уверен, что проблемы магнитогорцев – временные.

Команда Андрея Разина всегда активно играет в атаке, и матч с «Куньлунем», который в последнее время ужасен в обороне, может стать началом возрождения «Магнитки». Так что выбираю индивидуальный тотал «Металлурга» больше 3.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».