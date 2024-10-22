«Монако» — «Црвена Звезда»: эксперты оценили шансы команды Головина

22 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» будет играть с «Црвеной Звездой». Встреча состоится на стадионе «Луи II». Начало — в 19:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами монегасков и предлагают поставить на победу «Монако» с коэффициентом 1.38. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1380 рублей.

Шансы сербского клуба оценили в 8.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.45. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 1.83.

Заключить пари на победу «Монако» с разницей в два и более мяча предлагают за 2.05.