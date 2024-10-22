«Монако» — «Црвена Звезда»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на игру Лиги чемпионов «Монако» — «Црвена Звезда».

Ставка: «Монако» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Провести 10 матчей во всех турнирах в этом сезоне и не проиграть ни единого — великолепный старт для «Монако». В Лиге 1 монегаски занимают второе место, но у них одинаковое количество очков с «ПСЖ».

Монегаски стартовали в общем этапе Лиги чемпионов с победы над «Барселоной» (2:1). Однако следующая игра доставила много хлопот их защите. Загребское «Динамо» вело со счётом 2:0, но «Монако» удалось отыграться и вырвать ничью — 2:2.

Ади Хюттер точно не сможет рассчитывать на помощь защитника Мохаммеда Салису и нападающего Фоларина Балогуна, забивавшего в трёх последних матчах Лиги 1 подряд, в которых принимал участие до травмы. Александр Головин после выздоровления пока не отмечался результативными действиями.

Подопечные Владана Милоевича сумели сохранить за собой первое место в таблице чемпионата Сербии. «Црвена Звезда» обыграла «Раднички» Ниш — 5:1. Лука Илич оформил хет-трик, а Александар Катаи стал автором дубля.

Но если в чемпионате Сербии у «Црвены Звезды» всё идёт своим чередом и беспокоиться не о чем, то в Лиге чемпионов дела плохи. Подопечные Владана Милоевича сначала проиграли «Бенфике» (1:2), а затем были разгромлены «Интером» (0:4).

«Монако» выглядит намного интереснее и стабильнее, чем «Црвена Звезда». Команда показывает футбол хорошего качества, навязывает борьбу за чемпионство «ПСЖ» и даже обыграла «Барселону». Быть может, на домашнем стадионе сербский клуб и сумел бы зацепиться за очки, но точно не в гостях. Причём встреча должна получиться результативной. Это в духе монегасков. Прогнозируем победу подопечных Ади Хюттера и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.