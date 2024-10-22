ЦСКА — «Ахмат»: эксперты оценили шансы в матче Кубка России

22 октября в заключительном, 6-м туре группового этапа Кубка России Пути РПЛ ЦСКА будет играть с «Ахматом» на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 20:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев и предлагают поставить на победу подопечных Марко Николича с коэффициентом 1.60. В случае успеха ЦСКА выплата с 1000 рублей составит 1600 рублей.

Шансы грозненцев оценили в 5.80. Вероятность ничьей по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.88. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.95.

На победу ЦСКА с форой (-1.5 гола) дают 2.75, разгромная победа красно-синих доступна за 5.60.